В рамках праздничной программы на территории "Авангарда" представили различные интерактивы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 6 сентября. / ТАСС/. Торжественные мероприятия в честь пятилетия "Авангарда" прошли в рамках дня открытых дверей на территории учебно-методического центра, передает корреспондент ТАСС.

"Многое сделано, но я очень не люблю риторику, в которой нужно подводить какие-то итоги. Нам их подводить рано, мы только начинаем. Уверена, что подобные центры будут появляться по всей стране все больше и больше. Они уже созданы по указанию президента Российской Федерации в каждом из субъектов, в каждом из городов, население которых превышает 100 тысяч человек. Поэтому все у большего количества мальчиков и девочек по всей нашей необъятной Родине есть возможность соприкоснуться с современной начальной военной подготовкой", - выступила с речью руководитель центра Дарья Борисова.

В рамках праздничной программы на территории "Авангарда" были представлены различные интерактивы. Так, гости центра смогли посетить выставочную площадку ГУ МВД России по городу Москве, где была показана работа представителей ведомства. Также на тактическом поле прошло показательное выступление бойцов 45-й отдельной бригады спецназа и инструкторов "Авангарда". Кроме того, в праздновании пятилетия приняли участие Движение первых, фонд "Защитники Отечества", Российский Красный Крест и Ассоциация ветеранов СВО Москвы.

Также на территории "Авангарда" посетителям были продемонстрированы выставки современного вооружения, специальной техники и посвященная временам Великой Отечественной войны.

"Мне очень хочется, чтобы площадка центра "Авангард" воспринималась всеми не только как место, где дети приобретают навыки, умения, летом проводят полезно свой досуг, но и как то место, которое является и двигателем методических наработок и разработок для всех тех, кто работает в этом большом пласте военно-патриотического воспитания", - отметила в разговоре с журналистами Борисова.

О центре "Авангард"

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны РФ в 2020 году. Центр реализует программы военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и специализированные курсы, направленные на развитие у молодежи патриотических ценностей и практических навыков.