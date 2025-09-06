Мероприятие прошло в Черкесске в честь Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия ее столицы

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Фестиваль фольклорного искусства "Ярмарка талантов" прошел в Черкесске в честь Дня Карачаево-Черкесии (КЧР) и 200-летия ее столицы. Гости смогли увидеть театрализованные обряды народов республики, попробовать национальные угощения, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Лучший способ отметить праздник - собраться вместе, всей семьей, и вспомнить наши корни, уникальную многогранную культуру. В этом и заключается сила нашей республики - в дружбе и единстве всех ее народов. Театрализованные обряды, зажигательные танцы, мелодичные народные песни позволили прикоснуться к мудрости предков, а атмосфера ярмарки с ее ремеслами и угощениями сделали праздник по-настоящему семейным и душевным", - говорится в сообщении.

Площадкой фестиваля стала пешеходная зона Первомайской улицы, где выступали лучшие творческие коллективы Карачаево-Черкесии, развернулись подворья муниципалитетов, повествующие о быте, традициях и обычаях народов республики. "Гости мероприятия стали свидетелями уникальных обрядов, которые хранит наша земля: карачаевские - «посвящение в косари» и трогательное «появление первого зуба у ребенка»; ногайские - теплые и эмоциональные «проводы в армию»; казачьи - зрелищное «возвращение казака из похода» и веселое «сватовство»; адыгские - красивое «свадебное утро невесты» и «возвращение жениха домой»; абазинские - яркое «первое шествие молодой невестки по воду» и многие другие", - написал мэр Черкесска Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

Двухдневное празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия республиканской столицы началось 6 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.