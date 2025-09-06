В Пятигорске отметили 245-летие города

Для гостей праздника провели литературные акции, художественные выставки и интерактивные программы

ПЯТИГОРСК, 6 сентября./ТАСС/. Мероприятия, посвященные 245-летию города, прошли в Пятигорске. В день рождения города состоялся праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"С каждым годом курорт уверенно преображается, гармонично сочетая богатейшее историческое наследие с современным обликом. Реконструкция знаковых объектов, благоустройство общественных пространств, развитие транспортной и социальной инфраструктуры - все эти позитивные изменения делают жизнь пятигорчан комфортнее, а город - еще более привлекательным для тысяч гостей", - говорится в поздравлении полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки в Telegram-канале полпредства.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем поздравлении отметил, что в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны санатории и здравницы Пятигорска стали мощной госпитальной базой.

"Пятигорск - это современный, уютный и очень гостеприимный город. Один из самых красивых и любимых городов Юга России. Во многом - это заслуга его жителей, которые посвящают Пятигорску свой труд и заботу. Обязательно продолжим помогать его развитию с уважением к истории и с заботой о будущем", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

В рамках празднования 245-летия со дня основания города в Пятигорске прошла серия культурных мероприятий. Литературные акции, художественные выставки и интерактивные программы напомнили пятигорчанам о богатом историческом и культурном наследии курорта. В преддверии праздника в городе назвали лауреатов премии "Человек года".