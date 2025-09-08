В 2025 году планируется создать восемь агроклассов в семи школах по специализациям "Биотехнологии и пищевое производство", "Эффективное животноводство и современные корма", "Агротехнология" и тд

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи при поддержке крупных сельхозпредприятий в рамках федеральной программы "Кадры в АПК" открыли в сельских школах республики новые агроклассы. В 2025 году будет создано еще восемь агроклассов в семи школах, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"В сельских школах республики открылись первые агроклассы, где дети смогут определиться с выбором будущей профессии и получить прикладные навыки и научные знания в области сельхозпроизводства. Проект реализуем в рамках федеральной программы "Кадры в АПК", к участию в нем подключились крупные сельхозпредприятия региона, образовательные организации, органы местного самоуправления", - написал он.

Кумпилов уточнил, что в текущем году планируется создать восемь агроклассов в семи школах Адыгеи по специализациям "Биотехнологии и пищевое производство", "Эффективное животноводство и современные корма", "Агротехнология", "Генетика и селекция растений". На это выделено около 6,4 млн рублей из федерального бюджета, привлекаются также средства инвесторов. Дополнительно вне рамок субсидии в Адыгее откроют агрокласс в СОШ №2 поселка городского типа Энем по специализации "Цветоводство".

"Наша цель - выстроить единую систему профориентации и сопровождения ребят от школьной скамьи до получения среднего и высшего образования и целевого трудоустройства в агропромышленный сектор республики. Рассчитываем, что реализация проекта в комплексе с программами господдержки отрасли и помощи молодым специалистам позволит нам создать новые точки роста в селе - чтобы юноши и девушки могли после обучения трудоустраиваться в родных аулах и поселках, достойно зарабатывать, создавать семьи и воспитывать детей", - добавил глава региона.

Федеральный проект "Кадры в АПК" - часть нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", разработанного Минсельхозом России при участии Минобрнауки России. Главная цель проекта - к 2031 году укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса кадрами на 95%.