В программу состязаний вошли метание аркана, ловля рыбы и саамский футбол

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Традиционные XVIII Саамские игры прошли в Лопарской Мурманской области. В программу состязаний вошли метание аркана, ловля рыбы и саамский футбол, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Лопарской состоялись XVIII Саамские игры. Прошли зрелищные состязания по саамскому футболу, метанию аркана на оленя, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета, перетягиванию каната и ловле рыбы на банку. Работала ярмарка и дегустация традиционной кухни", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, на ярмарке были представлены в основном местные производители, получившие гранты. "Это замечательный яркий праздник. [Приехали] гости из всей области, представлены изделия, которые делают наши мастера саамского народа, на это мы выдаем соответствующие гранты. Очень позитивное настроение, погружение в национальную, самобытную культуру", - приводится цитата Чибиса.

Также на мероприятии выступили театр саамских традиций "Таввял иннк", ансамбли "Радость" и "Юность" и другие творческие коллективы.

На Саамских играх Чибис также вручил медаль "За отвагу" представителю саамского народа, вернувшемуся со специальной военной операции. Сергей Шаршин на фронте получил позывной Лопарь. Он командовал мотострелковым отделением, в боях на купянском направлении получил тяжелое ранение. Указом президента РФ награжден медалью "За отвагу". "Отдельная честь для меня - вручить государственную награду нашему герою, который вернулся с фронта, получив ранение. И сегодня я увидел, как горят глаза, какая сила духа и воли у нашего героя. Это пример стойкости и внутренней силы для всех нас", - приводятся слова губернатора.

В Мурманской области проживают около 1,5 тыс. саамов, которые ведут оседлый образ жизни, занимаются рыболовством, оленеводством и охотой. Самым саамским районом региона считается сельское поселение Ловозеро, где постоянно проживают порядка 800 представителей народности.