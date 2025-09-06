Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Наука на Стрелке", который проводится при поддержке гранта Минобрнауки России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Научные учреждения Санкт-Петербурга, входящие в неформальное объединение "Научный квартал", 7 сентября проведут праздник "День науки" на стрелке Васильевского острова в рамках фестиваля "Наука на Стрелке", сообщила пресс-служба фестиваля.

"С радостью сообщаем, что 7 сентября мы приглашаем поклонников науки всех возрастов на "День Науки" в рамках Фестиваля "Наука на Стрелке". <...> Мероприятие традиционно развернется на Стрелке Васильевского острова и предложит гостям и жителям города насыщенную программу для всей семьи. <...> Фестиваль проводится при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время праздника "День науки" Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН проведет познавательную программу "Нейрофизиология Памяти: наука, искусство, история", участники которой смогут на практике познакомиться с устройством памяти человека и животных; Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева - художественные мастер-классы по рисованию почвой; Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН - интерактивные экскурсии; Институт высокомолекулярных соединений, входящий в НИЦ "Курчатовский институт", - экскурсии по научным лабораториям, в ходе которых ученые покажут гостям места, где проводятся научные исследования и опыты.

Планируется провести маршрутный квест по территории институтов-организаторов фестиваля, открыть интерактивную зону с VR-путешествием по человеческому мозгу, провести аудиовизуальный перформанс, аутентичные исторические игры на открытой территории, научное шоу и лекции ученых и приглашенных лекторов, например, лекции доктора исторических наук Андрея Сморчкова "Восприятие времени в архаическом и историческом Риме" и научного сотрудника лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ "Курчатовский институт" Александра Аверьянова "Как местные традиции раскрываются в букете вина".

Фестиваль "Наука на Стрелке", частью которого будет "День науки", является проектом неформального объединения научных институтов стрелки Васильевского острова Санкт-Петербурга "Научный квартал". Организаторы: Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, Зоологический институт РАН, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Фестиваль "Наука на Стрелке" поддержан грантом Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".