МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Учителя и врачи в России должны получить статус и льготы, как у госслужащих, включая право на пенсию за выслугу лет. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия - это статус госслужащих для учителей и врачей", - сказал Миронов. По его словам, "не надо им заполнять декларации, как делают чиновники", но льготы должны быть те же, что и у госслужащих.

В частности, речь идет о пенсии по выслуге лет, которая платится в дополнение к страховой пенсии по старости, и ее можно получить намного раньше при наличии определенного стажа. Для чиновников в этом году - это 19,6 года работы на госслужбе, отметил Миронов.

"Почему бы точно так же не сделать для наших учителей и врачей?" - спросил он. По мнению парламентария, такие льготы должны получать представители всех важнейших социальных профессий.