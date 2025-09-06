Глава Дагестана заявил, что такие "знаки внимания" ему крайне неприятны

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя песню, посвященную ему, заявил, что песни и фильмы должны посвящаться героям, защищающим будущее страны. Об этом руководитель республики написал в Telegram-канале.

Ранее в чатах распространилась песня, восхваляющая Меликова.

"Прислали "песню", якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану - там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная", - написал Меликов.

Он заявил, что постарается установить имя автора этого "творчества" и попросит его направить свою энергию в более благодарное русло. Меликов подчеркнул, что сегодня все искусство - стихи, песни, фильмы - должно посвящаться героям, которые проливают кровь, защищая будущее страны, особенно тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Глава региона выразил надежду, что это запомнит любой, кто в порыве чинопочитания решится посвятить кому-то очередную оду.

"Провокации продолжаются. Они, как видите, бывают разные, в том числе такие глупые", - добавил Меликов.

Он подчеркнул, что как мужчина, глава республики, генерал и дагестанец, он не приемлет подхалимства и лизоблюдства в любых проявлениях и считает такие "знаки внимания" крайне неприятными. Меликов отметил, что создание глупых стихов о руководителе региона, в котором еще остаются нерешенные проблемы, - это не просто нелепая шутка, а скорее похоже на провокацию со стороны неких сил, не желающих республике добра.