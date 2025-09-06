Вице-спикер Госдумы напомнила, что многие научные открытия человечеству подарили русские ученые

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Русский язык помогает понять многонациональный характер страны, он имеет большие перспективы в качестве языка диалога и дружбы. Таким мнением в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Русский язык как язык диалога и дружбы имеет самые большие перспективы. Потому что в русском языке есть не только слова, как в любом языке, а есть очень глубинные эмоциональные и нравственные смыслы, которые отражают национальный характер. Поэтому знание русского языка поможет узнать и русский многонациональный характер, в котором отражается милосердие, добро, трудолюбие, жертвенность, искренность", - сказала Яровая.

Она напомнила, что многие научные открытия человечеству подарили русские ученые, поэтому изучение русского языка - вопрос не только культуры, "это вопрос научно-технологичного развития и научно-технического прогресса". "У России есть обоснованные амбиции на лидерство в этих вопросах", - добавила депутат.

Вице-спикер также отметила, что российские ученые при взаимодействии со специалистами из других стран могут "опираться на те культурологические основы, которые есть у [России], для большего взаимопонимания, в том числе и в вопросах научного и технического сотрудничества".

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.