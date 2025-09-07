Председатель партии Леонид Слуцкий отметил, что многие населенные пункты не имеют собственной развитой социальной инфраструктуры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением закрепить на федеральном уровне стандарт транспортной доступности в регионах России, предусматривающий наличие прямых автобусных маршрутов от малых городов и сел до больниц, школ и других социальных объектов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Мы обратились к министру транспорта РФ Андрею Сергеевичу Никитину с предложением, чтобы в требованиях к региональному стандарту транспортного обслуживания населения были закреплены дополнительные показатели. Они должны обеспечить гражданам возможность добираться регулярными прямыми рейсами до объектов социальной инфраструктуры вовремя и без пересадок. При этом необходимо предусмотреть льготные тарифы на такие поездки для маломобильных людей и пассажиров с детьми", - сказал ТАСС Слуцкий.

Как отмечается в письме, многие населенные пункты не имеют собственной развитой социальной инфраструктуры - больниц, учреждений общего и профессионального образования, объектов культуры и спорта, центров занятости и других важных объектов. В таких условиях жители вынуждены регулярно совершать поездки в соседние города или районные центры. При этом отмечается, что ограниченная частота движения общественного транспорта, необходимость пересадок и значительные временные затраты оставляют большую часть граждан отрезанными от инфраструктуры и жизненно важных услуг.

"Дополнение региональных стандартов транспортного обслуживания показателями социальной доступности создаст условия для более справедливого распределения транспортных ресурсов и позволит учитывать реальные потребности населения при планировании маршрутной сети", - говорится в документе.