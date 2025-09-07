В республике могут вернуться к добыче газа, отметил председатель Государственного совета региона

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым по итогам специальной военной операции пересмотрят стратегию развития региона. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Окончание СВО может дать Крыму возврат к своей добыче газа. По оценке специалистов, это возможно не с такими большими затратами и не в такой большой промежуток времени. У нас был свой газ, он использовался в основном для бытовых нужд. Возможно, в этой части будет выработана стратегия. Но давайте дождемся мира, и тогда уже будет более понятная ситуация. Касаемо воды, газа, электроэнергии - это все уже будет определено итогами СВО", - сказал он.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.