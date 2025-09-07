Причиной стало аварийное отключение электроэнергии в Шелопугинском районе

ЧИТА, 7 сентября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Шелопугинском районе Забайкальского края. Без света остаются 13 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

"В Шелопугинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии в трех населенных пунктах (Дая, Копунь, Малый Тонтой). <…> В целях проведения ремонтных работ на линии ЛЭП <...> временно отключено 13 населенных пунктов с населением 1 643 человека", - говорится в сообщении.

На месте работает бригада из трех человек. Аварийный участок уже определен.