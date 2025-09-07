Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга

На первом этапе с человеком связывается неизвестный и под различными предлогами просит продиктовать код из SMS-сообщения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мошенники изобрели многоэтапную схему вовлечения россиян в преступную деятельность, в рамках которой предлагают потенциальной жертве стать внештатным сотрудником Росфинмониторинга и пройти исправительные работы, чтобы избежать уголовной ответственности за якобы перевод денег террористам. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

На первом этапе с человеком связывается неизвестный и под различными предлогами просит продиктовать код из SMS-сообщения. Следом на связь выходит подельник афериста, который представляется сотрудником банка. Он сообщает, что, продиктовав коды, человек дал преступникам доступ к своим счетам и дальше связь нужно держать с сотрудником Росфинмониторинга.

Затем жертве уже звонит человек, представляющийся сотрудником Росфинмониторинга, который утверждает, что террористы получили доступ к банковским счетам после продиктованного кода и проводят денежные операции, что расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность. Чтобы ее избежать, незнакомец предлагает стать "внештатным сотрудником Росфинмониторинга" и пройти двухмесячные исправительные работы, во время которых нужно разносить письма, помогать пожилым гражданам в посещении учреждений. Но об этом никому нельзя рассказывать, иначе узнавших тоже привлекут к ответственности.

На последнем этапе схемы жертва в онлайн-переписке отправляет свое фото и через некоторое время получает фотографии удостоверения и трудового договора, якобы подтверждающих полномочия "внештатного сотрудника". Затем поступает "заявка на работу". Как правило, она включает преступную деятельность - человека вынуждают забрать деньги у обманутых мошенниками людей и перевести их на указанный счет.