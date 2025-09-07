Константинов: по итогам СВО будет решен вопрос о ремонте Северо-Крымского канала

Предстоит также принять решение о восстановлении Каховского водохранилища, отметил председатель Государственного совета Республики Крым

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос восстановления Северо-Крымского канала будет решен по итогам СВО и достижению мира. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Будущее Северо-Крымского канала непосредственно важно для нас. Исходя из понимания, будет он (доступен для пользования регионами РФ) или не будет, вместе с коллегами из Херсонской области мы можем выработать совместную стратегию. Для нас, например, очень важно восстановление мощностей по производству риса, которые традиционно были характерны для северного Крыма, и давали рост очень серьезный экономике. В том числе важна и вода для промышленных целей: у нас завод титана, завод брома, завод содовый. Северо-Крымский канал сохранен на всей протяженности, но, конечно, требует ремонта. Восстанавливать ли Северо-Крымский канал в полном объеме или заменить трубой крупного диаметра, я думаю, это вопрос стратегии, который будет разработан позже", - сказал он.

Спикер крымского парламента добавил, что также по итогам СВО предстоит принять решение о восстановлении Каховского водохранилища.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.