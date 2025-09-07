Об этом сообщил глава агентства Дмитрий Ядров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росавиация не рассматривает возможность запрета в самолетах прослушивания аудио и просмотра видео без наушников, сообщил ТАСС глава агентства Дмитрий Ядров.

"Введение такого запрета не рассматриваем", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

Ранее авиакомпания "Победа" обновила внутренние правила поведения на борту во время полета, запретив пассажирам смотреть видео и слушать музыку без наушников. В пресс-службе авиакомпании поясняли, что ввели запрет в ответ на запрос пассажиров.