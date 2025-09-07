Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,2 тыс. человек из 45 стран и территорий приняли участие в мероприятиях международного форума "День сокола", который прошел в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В мероприятиях форума приняли участие порядка 2 200 человек из 45 стран и территорий", - говорится в сообщении.

Ключевое мероприятие форума - пленарная сессия на тему "Сокол - объединяющий символ: диалог стран в защиту редких видов". Эксперты обсудили основные итоги реализации Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета и успешные практики разных стран в сохранении птиц семейства соколиных.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.