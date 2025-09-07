Минобрнауки: вузы РФ готовы отказаться от ЕГЭ по обществознанию в пользу истории

Такие решения должны приниматься заблаговременно, чтобы люди имели возможность готовиться к тому экзамену, который им предстоит сдавать, отметил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские университеты готовы отказаться от единого государственного экзамена по обществознанию в пользу истории. При этом решение о введении обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев должно быть тщательно продумано, сообщил в интервью ТАСС сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Предложение об обязательной сдаче ЕГЭ по истории высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Президент России Владимир Путин поддержал идею, чтобы ЕГЭ по истории стал обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

"На встрече президента России Владимира Путина с авторами учебников истории именно ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Васильевич Торкунов, мой товарищ по Российскому историческому обществу, сопредседатель РИО, предложил эту идею. То есть именно ректор университета предложил. Так что, конечно, университеты готовы [отказаться от ЕГЭ по обществознанию в пользу истории]", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что принятие решений, которые влияют на судьбы миллионов людей должны быть тщательно продуманы, взвешены, выверены, должны приниматься заблаговременно, чтобы люди имели возможность готовиться к тому экзамену, который им предстоит сдавать.

Полная версия интервью будет опубликован 10 сентября в 10:00 мск.