В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 24 градусов

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до 24 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Ночью температура опустится до 9-11 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточный, западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от 20 до 25 градусов тепла. В ночь на понедельник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла.