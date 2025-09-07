Основным условием для его наступления является предварительный период похолодания и ненастной погоды, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бабье лето наступит в Москве только после периода похолодания, раньше второй половины сентября этого ждать не стоит, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступление бабьего лета означает, что сначала мы ожидаем ненастную погоду. Сначала должно быть похолодание, ненастье, дождливая погода, слякотная, дискомфортная. А пока этого нет. Наоборот, лето закончилось супержаркой погодой", - рассказал он.

Несмотря на то, что начиная с середины августа температура была ниже нормы на 2-3 градуса, считать это периодом похолодания пока нельзя, отметил Вильфанд. "И это пока не просматривается, поэтому оставим такой дискомфорт на вторую половину сентября и тогда уж с нетерпением будем ждать бабьего лета", - добавил он.