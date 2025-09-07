По данным исследования сервисов "Авито Товары" и "Авито Путешествия", трети респондентов приходилось переплачивать за свой комфорт

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Больше трети опрошенных россиян берут в путешествие минимальное количество вещей, сказано в совместном исследовании сервисов "Авито Товары" и "Авито Путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"Около трети опрошенных (38%) берут с собой минимум вещей - лишь самое необходимое. Чаще так отвечали мужчины (49% против 30% женщин)", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, более четверти опрошенных (28%) берут с собой только ручную кладь, почти столько же (26%) - исключительно багаж. Но 32% совмещают оба варианта, причем 4% из них берут с собой несколько чемоданов. Налегке с одной ручной кладью чаще путешествуют мужчины (34%) и молодежь 18-24 лет (30%).

При этом большинство опрошенных (33%) ответили, что самые увесистые чемоданы они собирали в поездки с детьми, причем больше вещей в отпуске требуется в основном детям до трех лет. На втором месте по объему багажа - пляжный и экскурсионный отдых (30%), на третьем - кемпинговый отдых на природе (22%), отметили эксперты.

По данным исследования, трети россиян приходилось переплачивать за свой комфорт. Так, 33% признались, что им пришлось заплатить за перевес багажа в аэропорту. Из них 7% попадали в такую ситуацию часто, в основном это респонденты 18-24 лет (16%). Еще 9% покупали дополнительное место заранее, понимая, что не укладываются в норму. Но в основном (58%) опрошенные не сталкивались с подобными ситуациями.

Опрос проводился сервисами "Авито Товары" и "Авито Путешествия" среди 10 тыс. россиян.