Дополнительную угрозу несет токсичность материалов, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества и "ВсеИнструменты.ру"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дешевые инструменты для уборки урожая могут оказаться небезопасными и привести к травматизации. Об этом сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества и "ВсеИнструменты.ру".

"Некачественные материалы и брак при сборке приводят к повышенному риску поломки непосредственно во время работы: корпус электроинструмента может треснуть, абразивный круг - расколоться, а режущая кромка - отлететь, что чревато серьезными травмами. Зачастую в таких устройствах игнорируются базовые стандарты безопасности, а защитные механизмы, например, щитки или блокировки, попросту отсутствуют", - говорится в сообщении.

Дополнительную угрозу также несет и токсичность материалов - дешевый пластик и резина, выделяющие при нагреве вредные летучие вещества, которые могут вызывать аллергию и отравления. По данным испытаний, проведенных лабораторией компании "ВсеИнструменты.ру", у малоизвестных производителей часто выявляются такие риски, как отказ защиты, вибрация и шум, которые приводят к вибрационной болезни, и разрушение оснастки. Так, около 18% серьезных травм при работе с электроинструментом связаны с поломкой дисков или патронов, а согласно результатам испытаний, почти у четверти дешевых угловых шлифмашин диск разрушается при нагрузках на 30-50% ниже заявленных оборотов. У брендовых моделей такое происходило только при перегрузке свыше 85%.

Эксперты отмечают, что часто малоизвестные производители бюджетной техники завышают ее параметры. На практике мощность устройств, от бензогенераторов до мотопомп, часто оказывается на 15-30% ниже обещанной. Кроме того, бюджетные устройства выходят из строя в несколько раз быстрее. Например, у бюджетных перфораторов и отбойных молотков малоизвестных брендов наработка на отказ в 2,5-3 раза ниже, чем у брендовых.

Еще одна проблема заключается в том, что гарантийные обязательства зачастую носят только формальный характер, подчеркивают эксперты. Часто потребители сталкиваются с ситуацией, когда официальная гарантия есть, но воспользоваться ею невозможно: авторизованные сервисные центры либо отсутствуют в стране, либо их крайне мало. Даже при наличии сервисных центров ремонт часто затягивается на неопределенный срок или в нем отказывают из-за нехватки запчастей.

"По нашим расчетам, за три года использования дешевый инструмент обходится на 110-180% дороже брендового из-за ремонтов и простоев. Выбор сертифицированной техники проверенных производителей обязателен для обеспечения безопасности, соблюдения сроков работ, минимизации финансовых потерь от простоев и ремонтов, а также экономической эффективности", - отметила директор департамента развития СТМ и импорта онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса "ВсеИнструменты.ру" Мария Агранович.