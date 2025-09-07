В будущем город станет центром агломерации, численность которой составит 1 млн человек, отметил губернатор Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Город Владивосток необходимо сделать интересным для молодежи, чтобы сократить отток населения. Об этом в интервью "НЬЮМ ТАСС" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Молодежь всегда во все времена стремилась к большим городам, стремилась к тому, чтобы было больше людей, были больше возможности реализовать свои молодые творческие планы, где есть университеты, где есть живая кипучая жизнь, где есть возможность где-то провести время, приобрести новые знакомства. Эта тенденция была и в советское время, и сейчас она есть. Наша задача создать город такой, чтобы он был интересен молодежи во всех тех направлениях, о которых я сказал", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что Владивосток - это уже большой город, который стремительно развивается. В будущем он станет центром агломерации, численность которой составит 1 млн человек.

