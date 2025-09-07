КБР возглавила список регионов РФ по количеству преступлений на улицах

На втором и третьем местах расположились Ингушетия и Магаданская область

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария, Ингушетия и Магаданская область возглавили список российских регионов по росту количества преступлений, совершенных за семь месяцев 2025 года на улицах, площадях, в парках и скверах. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с января по июль 2025 года темпы прироста таких преступлений в КБР составили 9,4%, в Ингушетии - 6,8%, в Магаданской области - 6,5%. Также в начале списка оказались Ярославская область (6,5%) и Дагестан (почти 3%).

Наименьшие темпы прироста зарегистрированных на улицах преступлений зафиксированы в Калининградской области (-37,4%), Адыгее (-37,2%), Астраханской области (-36,2%), Чукотке (-34,2%) и Северной Осетии (-33,5%).

Всего в России за семь месяцев текущего года в общественных местах зарегистрировано почти 234 тыс. преступлений, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Почти 102 тыс. из этих преступлений совершено на улицах, площадях, в парках и скверах. Это почти на 13% меньше, чем за январь - июль 2024 года.