На форуме в Великом Новгороде представят опыт регионов в работе с переселенцами

Мероприятие пройдет в сентябре

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Результаты анализа работы регионов по переселению соотечественников для распространения лучших практик представят на парламентском форуме, который пройдет в сентябре в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

"В сферу моей ответственности входит работа с соотечественниками, в том числе изучение опыта других регионов по поводу переселения соотечественников на территорию Российской Федерации. <…> Все знают, что передовики у нас Псковская область на границе с западом, Нижегородская область, которая представляет очень интересные программы для переселенцев. У нас есть, пожалуй, единственный уполномоченный по правам соотечественников в Псковской области. Мы сейчас изучаем этот опыт, у нас будет парламентский форум, который пройдет в Великом Новгороде. Там я буду представлять результаты анализа этой работы, посмотрим, как этот опыт можно применить на территории Оренбургской области", - сказала сенатор.

По словам Афанасьевой, в 1990-е годы Оренбургская область приняла большое число соотечественников из стран Средней Азии и Казахстана. Сегодня актуально возвращение "других категорий переселенцев", поэтому регионам необходимо быть к этому готовыми.