Предприятия отрасли, внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру и осваивая перспективные месторождения, "вносят вклад в укрепление российской экономики", отметил председатель ГД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив вклад предприятий отрасли в укрепление российской экономики.

"Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдумы.

По его словам, предприятия отрасли, внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру и осваивая перспективные месторождения, "вносят вклад в укрепление российской экономики". Это, подчеркнул он, способствует повышению качества жизни граждан.

В заключение председатель Госдумы пожелал представителям отрасли "успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего".