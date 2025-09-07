В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

Ожидаются ливни с градом

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус с 7 по 9 сентября в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Синоптики ожидают формирование смерчей над морем, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Сочи и Сириусе действует штормовое предупреждение. 7 сентября и до конца суток, а также в течение суток 8 и 9 сентября на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. В отдельных районах сильные ливни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды, на малых водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок.

В горной зоне есть риск схода селевых потоков, а на участке от Магри - Веселое (Сочи и федеральная территория Сириус) возможно формирование смерчей над морем.