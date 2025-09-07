Ведомства обсудят вопрос, как помочь народному хозяйству с помощью дронов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Каждое министерство на Сахалине разрабатывает план по применению беспилотников в своих отраслях. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании международного форума "Крылья Сахалина".

"Вот сейчас закончатся военные действия, и все эти заводы, все эти связисты, они фактически зададут вопрос, а что мы будем делать для мирной жизни? И, собственно говоря, мы пытаемся ответ на этот вопрос дать сегодня, в рамках нашего форума. <…> В Сахалинской области перед каждым министром поставлена задача по применению дронов в своих отраслях, как помочь народному хозяйству с помощью дронов", - сказал Лимаренко.

В ходе форума было представлено более 70 сценариев использования беспилотников для регионов. Среди них тушение лесных пожаров, предотвращение наводнений, уборка мусора, перевозка различных грузов - лекарств, избирательных бюллетеней - в труднодоступные районы, кадастровая работа и другое.

"Например, в лесном хозяйстве, благодаря применению беспилотников мы сократили площадь лесных пожаров в 40 раз, ликвидируя возгорания в первые сутки. <...> С помощью дронов выявляются заторы на реках, и они своевременно убираются. У нас на каждом заседании правительства обсуждается вопрос, нет ли новых заторов, все ли убраны старые. Опыт показал, что там, где эта работа была сделана, не было затоплений в летнем сезоне. И наоборот, там, где это еще не сделали, произошло затопление, причинен ущерб людям и дорожной инфраструктуре", - отметил губернатор.

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" проходит 6-8 сентября в Южно-Сахалинске в качестве выездной площадки Восточного экономического форума. Как сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, форум по решению профильных министерств будет проводиться ежегодно.