Участники пройдут около 6 км до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Тысячи верующих собираются возле кафедрального собора Христа Спасителя в ожидании начала общемосковского крестного хода в день празднования Собора Московских святых, на ветру развеваются сотни флагов со Спасом Нерукотворным, передает корреспондент ТАСС.

Выходы со станции метро "Кропоткинская" перекрыты, потоки людей идут от станций "Арбатская" и "Боровицкая", движение координируют сотрудники Росгвардии.

Среди собравшихся большое число представителей духовенства и множество представителей "Русской общины".

Торжественное шествие начнется после окончания Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, которую в настоящий момент возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию идущего богослужения транслируют с больших экранов, установленных на площади перед храмом.

Как ранее сообщали в РПЦ, общемосковский крестный ход пройдет от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. Общая длина маршрута составит около 6 км.