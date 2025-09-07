Организаторами мероприятия выступили общество "Знание" и Минспорта республики

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Шествие с участием более 5 тыс. человек состоялось в Карачаево-Черкесии (КЧР) по случаю Дня республики и 200-летия ее столицы. Его возглавил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, передает корреспондент ТАСС.

"Марш здоровья" поддержали именитые спортсмены КЧР, педагоги, деятели культуры, участники СВО, молодежь. Власов поздравил жителей республики с двойным праздником и отметил "хорошую инфраструктуру Черкесска, гостеприимство и доброжелательность жителей КЧР".

Участники шествия преодолели два километра по проспекту Ленина от Покровского парка до главной площади республиканской столицы. Здесь прошла зарядка с олимпийским чемпионом, к которой присоединились глава региона Рашид Темрезов и мэр Черкесска Алексей Баскаев.

"Акцию поддержали более 5 тыс. жителей нашей прекрасной и многонациональной республики, которых объединяет любовь к родной земле, стремление сделать свою малую Родину еще более благополучной и процветающей. Самому юному участнику шествия 2 года, а самому старшему - 89 лет", - рассказал ТАСС директор филиала российского общества "Знание" Артур Болатов.

Организаторы - общество "Знание" и Минспорта КЧР.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проводится 6 - 7 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.