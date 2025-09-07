Протяженность гонки в городе составила около 50 км

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Пятый этап 33-й многодневной велогонки "Дружба народов Северного Кавказа", объединивший более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, начался в Карачаево-Черкесии (КЧР) в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

Стартовала гонка в День республики и ее столицы на главной площади Черкесска.

"В честь 200-летия Черкесска в этом году маршруты велогонки, которая имеет статус чемпионата России, пройдут по нескольким центральным улицам нашего города. Протяженность гонки в Черкесске - около 50 км. Всего на территории КЧР пройдут четыре этапа соревнований. От республики в этом году участвуют два спортсмена - воспитанники региональной спортшколы "Победа", - рассказал ТАСС президент Федерации велоспорта КЧР Азамат Кубанов.

Этапы велогонки в республике пройдут с 7 по 11 сентября. Участникам предстоит проделать путь от Черкесска до курорта "Архыз", затем они направятся в поселок Нижний Архыз, где состоится индивидуальная гонка в гору на территории Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН. После велосипедисты вернутся в Черкесск.

Велогонка началась в Майкопе 3 сентября, ее этапы помимо Адыгеи и Карачаево-Черкесии также пройдут в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. Гонка с общей протяженностью маршрута 1 945 км финиширует 21 сентября в Грозном.

Соревнования проводятся ежегодно с 1993 года. В этом году приурочены к 80-летию Победы. Впервые многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" стартовала в Майкопе по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова в первую годовщину образования республики в 1993 году. С 1994 года она проводится в рамках открытого чемпионата России по велоспорту на шоссе среди мужчин в дисциплине "Многодневная гонка".