Лишь 27% респондентов сообщили, что довольны работой кабмина

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии недовольны работой правительства в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По его данным, 62% респондентов заявили, что не удовлетворены деятельностью правящей коалиции. Лишь 27% опрошенных сообщили, что довольны работой кабмина. Это означает, что уровень поддержки правительства остается на критическом уровне уже несколько недель. C июня доля тех, кто не доверяет коалиции, выросла почти на 20 процентных пунктов (п.п.), а удовлетворенность снизилась на 10 п.п., указывает газета.

В то же время 59% немцев недовольны действиями самого канцлера. Удовлетворены его работой лишь 29%. Вместе с тем число тех, кто не дал ответа на оба вопроса, параллельно сократилось с примерно 20 до чуть более 10% - многие нерешительные, по-видимому, проголосовали против правительства, указывает издание. Тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, говорит о том, что правительство ФРГ пока не нашло способа вернуть доверие населения, пишет Bild am Sonntag.

Опрос проводился с 4 по 5 сентября. В нем приняли участие 1 003 человека.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.