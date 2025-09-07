Благодаря Дням русской духовности и культуры уже 30 лет Иркутская область становится центром культурной и общественной жизни, отметил губернатор региона Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутской области общегородским крестным ходом, участие в котором приняли около 3 тыс. человек. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

"Дни русской духовности и культуры "Сияние России", открылись сегодня, 7 сентября, в Иркутске. Мероприятие направлено на сохранение российских духовных и нравственных ценностей, укрепление исторических и культурных традиций нашей страны. Праздник открыл крестный ход от Богоявленского собора, состоялась Божественная литургия и культурная программа в сквере имени Кирова. <…> Участниками общегородского крестного хода стали около трех тысяч человек", - говорится в сообщении.

По центральным улицам Иркутска пронесли мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского, которые хранятся в Знаменском монастыре города и ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, их доставили 6 сентября в Иркутск.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, благодаря Дням русской духовности и культуры уже 30 лет регион становится центром культурной и общественной жизни с особенной атмосферой радости. "Мы живем с вами в непростое время и только всеобщее единение делает нас сильнее и помогает пройти сложный путь, который нам предстоит. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" направлены на возрождение духовности и нравственности, сохранение и укрепление исторических и культурных традиций страны", - подчеркнул Кобзев.

В 2025 году Дни русской духовности и культуры "Сияние России" пройдут с 7 по 30 сентября. В рамках праздника организованы концерты, спектакли, лектории, кинопоказы, выставки, посвященные святителю Тихону и Иркутску в годы революции и Гражданской войны, мастер-классы. Всего пройдет 8 тыс. мероприятий.

О Днях русской духовности и культуры

Дни русской духовности и культуры "Сияние России" проводятся в Иркутской области с 1994 года. Они были созданы по инициативе писателя Валентина Распутина, архиепискова Иркутского и Ангарского Вадима, мэра Иркутска (на тот момент) Бориса Говорина и русского оперного певца Александра Шахматова.