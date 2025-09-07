В Петербурге из-за штиля до 9 сентября могут быть неприятные запахи на улице

Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Отсутствие ветра стало причиной неприятных химических запахов, на которые накануне поступили жалобы от жителей нескольких районов Санкт-Петербурга. Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться до вторника, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов. Аварий и пожаров в городе не зафиксировано. Обращаем внимание, что неприятный запах может сохраняться в Петербурге до 9 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильная экологическая служба Санкт-Петербурга провела экспресс-исследование атмосферного воздуха. "По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено", - рассказали в пресс-службе комитета.

Данные с городской станции контроля атмосферного воздуха "Минерал" также подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы. Экологические службы города продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

В минувшую пятницу комитет по природопользованию сообщал о наступлении в Петербурге неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе: штиля, слабого ветра, тумана.