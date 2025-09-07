В Александровске росгвардейцы заменили Поклонный крест

На прикрепленной к новому кресту табличке выгравированы слова "Спаси и сохрани", а также позывные бойцов и офицеров, участвовавших в установке

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии установили новый Поклонный крест на въезде в город Александровск в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

"Военнослужащие заменили обветшавший от времени и непогоды деревянный крест, располагавшийся на въезде в Александровск, на новый, изготовленный ими из металла. На прикрепленной к нему табличке выгравированы слова "Спаси и сохрани", а также позывные бойцов и офицеров, участвовавших в установке", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что новый крест освятили помощник главного военного священника в зоне СВО по работе с Росгвардией протоиерей Святослав Чурканов и протодиакон Михаил Михайлов.

"Местные жители верят, что Поклонный крест защищал город во время обстрелов ВСУ в 2014 году, и благодарят росгвардейцев за восстановление святыни", - уточняется в сообщении.