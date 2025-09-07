В лик святых возвели Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати

ВАТИКАН, 7 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV возвел в лик святых двух итальянцев - Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. Первый умер в 2006 году в возрасте 15 лет, второй - ровно 100 лет назад, когда ему было 24 года, пишет портал Vatican News.

"Святые Пьер Джорджо Фрассати и Карло Акутис являются примером для всех, но главное - для молодых: не тратить жизнь зря, не портить ее, но направлять ее на высоты и сделать ее шедевром. Самая большая опасность - потратить жизнь впустую, вне заветов Господа", - сказал понтифик в ходе торжественной службы на площади Святого Петра в присутствии 80 тыс. человек.

Акутиса, первого святого из поколения нового тысячелетия, прозвали "инфлюенсером Бога". Он увлекался информатикой и использовал интернет для распространения веры. Сам он был очень верующим и пожелал быть похороненным в городе святого Франциска - Ассизи. Там к его телу в стеклянной гробнице приходят паломники. Его судьба во многом схожа с судьбой Фрассати, родившегося в самом начале ХХ века. Оба посвятили свои недолгие жизни распространению слова Божьего, оба умерли от скоротечных болезней.

Фрассати был беатифицирован (причислен к лику блаженных, первая ступень канонизации) в 1990 году, Акутис - в 2020-м. Решение о канонизации обоих было принято предыдущим главой Римско-католической церкви Франциском, но церемония была отложена из-за смерти понтифика.