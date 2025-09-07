Русская православная церковь возвращает древний обычай столичных крестных ходов, заявил он

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проходящий в Москве общегородской крестный ход справедливо утверждает ее статус православной столицы, Русская православная церковь возвращает древний обычай столичных крестных ходов. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя перед началом крестного хода.

"Москва - реально православная столица нашего отечества. Город, с одной стороны, открытый для наших собратьев из других религий, признающий их вклад в нашу общую историю, но вместе с тем и город, который не откажется от своего христианского наследия. Такой город является по настоящему православным, и радуюсь, что таким городом сегодня является столица нашей родины. В этом историческая правда и справедливость, которые мы, участники крестного хода, своим этим деянием и вспоминаем и утверждаем", - сказал он.

Он отметил, что общегородским крестным ходом Русская православная церковь восстанавливает древний обычай столичных крестных ходов. "Богоборцы, поработившие на какое-то время нашу страну, прекратили, прервали эту замечательную духовную традицию. И сегодня, в обновленной России, имея полную свободу совершать богослужения, исповедовать свою веру, мы восстанавливаем этот древний обычай", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

"Благословляю всех участников крестного хода", - заключил патриарх.

Общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых проходит в воскресенье в столице. Торжественное шествие от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общая длина маршрута составит около шести километров.

По данным Русской православной церкви, история крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с переносом Смоленской иконы Пресвятой Богородицы из Благовещенского собора Московского Кремля в основанный великим князем Василием III в честь взятия Смоленска Новодевичий монастырь. Образ Богоматери Одигитрии Смоленской был торжественно перенесен летом 1525 года, торжественное шествие возглавили сам Василий III и митрополит Даниил. В память этого события был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь, традиция которого сохранялась на протяжении четырех столетий.