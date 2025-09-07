Глава муниципалитета Иван Приходько поздравил жителей с Днем города

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в честь годовщины основания города возложили цветы к памятнику Петру Горлову, который основал Горловку 246 лет назад. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

"В честь 246-й годовщины со дня основания Горловки совместно с председателем Горловского городского совета ДНР первого созыва Романом Геннадьевичем Коневым и руководством администрации городского округа Горловка возложили цветы к памятнику основателю нашего города Петру Николаевичу Горлову", - написал он в своем Telegram-канале.

Приходько поздравил жителей с Днем города и отметил важность помнить богатое наследие предков, когда перед Горловкой "стоят новые вызовы".