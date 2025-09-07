Эксперт Ви предложил глобальному Югу объединить усилия в "Диалоге о фейках 3.0"

По словам эксперта Международной ассоциации по проверке фактов, GFCN была создана, чтобы делиться с миром опытом России по борьбе с ложными сообщениями

КУНЬМИН /Китай/, 7 сентября. /ТАСС/. Страны глобального Юга должны проявить солидарность в борьбе с недостоверной информацией и могут принять участие в форуме "Диалог о фейках 3.0". Об этом заявил эксперт Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN) Тимофей Ви.

"Мы считаем, что людей нужно не разъединять, а объединять, поэтому в октябре этого года планируем организовать уже третий ежегодный международный форум "Диалог о фейках 3.0". Приглашаем страны глобального Юга присоединиться, ведь только совместными усилиями мы сможем дать ответ угрозе", - сообщил он, выступая на Форуме СМИ и аналитических центров стран глобального Юга в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай).

По словам эксперта, GFCN, на сайте которой доступны более 100 образовательных статей и видеоматериалов о проверке информации, обнаружении дипфейков и понимании манипуляций, была создана, чтобы делиться с миром опытом России по борьбе с ложными сообщениями. "Большое внимание уделяется критическому мышлению и развенчанию дезинформационных нарративов", - подчеркнул он.

Для примера Тимофей Ви привел недавнее обвинение властей ЕС в адрес России по поводу "атаки" на авиалайнер с председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на борту в ходе ее визита в Болгарию, якобы совершённой при помощи GPS-помех. "Они утверждали, что самолет был вынужден кружить над аэропортом в течение нескольких часов, а пилоты полагались на бумажные карты, - сказал эксперт. - В GFCN опровергли этот фейк: проанализировали данные о полете и доказали, что самолет приземлился с задержкой всего в девять минут".

Тимофей Ви обратил внимание, что это лишь один из многочисленных примеров распространения фейков. "Борясь с дезинформацией на протяжении многих лет, мы накопили серьезный опыт", - подчеркнул он.

Как уточнил эксперт, ежегодный международный форум "Диалог о фейках 3.0", который организует АНО "Диалог Регионы" для обсуждения вопросов противодействия недостоверной информации, планируется провести в конце октября в Москве. Он указал на серьезную опасность, которую представляют фейки, и на необходимость глобального подхода для борьбы с ними. Тимофей Ви отметил, что ключевым вызовом в этом направлении стало развитие искусственного интеллекта: с одной стороны, современные технологии позволяют легко создавать убедительные ложные материалы, которые быстро распространяются, а с другой - предоставляют инструменты для противодействия дезинформации.