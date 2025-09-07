Шествие возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общегородской крестный ход завершился у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Радуюсь видеть сегодня множество народа, большое количество молодежи, представителей православных общественных организаций. Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. Дай Бог нам также со смирением, с упованием на волю божью, молитвами святых, в земле русской просиявших, и далее следовать путем спасения во благо самих себя, во благо Церкви и Отечества нашего. С праздником всех вас поздравляю", - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончанию крестного хода.

Общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых проходил в воскресенье в столице. Торжественное шествие от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общая длина маршрута - около 6 км.

По данным Русской православной церкви, история крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с переносом Смоленской иконы Пресвятой Богородицы из Благовещенского собора Московского Кремля в основанный великим князем Василием III в честь взятия Смоленска Новодевичий монастырь. Образ Богоматери Одигитрии Смоленской был торжественно перенесен летом 1525 года, торжественное шествие возглавили сам Василий III и митрополит Даниил. В память этого события был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь, традиция которого сохранялась на протяжении четырех столетий.