Руководитель оргкомитета слета Александр Любимов отметил масштабность мероприятия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. V Слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница" будет проведен в 2026 году в Новгородской области. Об этом ТАСС заявил руководитель оргкомитета слета, глава Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов.

В этом году мероприятие проводилось в регионе 6-7 сентября. "Дронница" прошла при высочайшем уровне организации. В мероприятии приняли участие свыше 100 российских производителей, всего приняли участие свыше 2 тыс. человек. В этом году "Дронница" проводится уже в четвертый раз и можно со всей уверенностью говорить о том, что мероприятие уже стало традиционным. В 2026 году слет также пройдет в Новгородской области", - подчеркнул Любимов.

Руководитель оргкомитета слета отметил масштабность мероприятия. "Слет "Дронница" уже стал отраслевым мероприятием войск беспилотных систем РФ. Это площадка, собравшая самые разнообразные возможности как для разработчиков, так и для операторов боевых беспилотных систем. В рамках слета в этом году была организована выставка новейших беспилотных систем, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), РЭР (радиоэлектронной разведки - прим. ТАСС). Также были проведены разнообразные лекции и мастер-классы, соревнования дронов и многие другие активности", - отметил Любимов.

"Дронница" проводится с 2022 года.