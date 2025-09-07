В крестном ходе в Москве поучаствовали 40 тыс. человек

Шествие состоялось в столице впервые за много лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число участников общегородского крестного хода в Москве достигло 40 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Впервые за много лет в столице состоялся крестный ход в память о московских святых, <…> в нем приняли участие 40 тыс. человек", - сказал Сучков.

Общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых состоялся в воскресенье в столице. Торжественное шествие от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общая длина маршрута составила около 6 км.

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

По данным Русской православной церкви, история крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с переносом Смоленской иконы Пресвятой Богородицы из Благовещенского собора Московского Кремля в основанный великим князем Василием III в честь взятия Смоленска Новодевичий монастырь. Образ Богоматери Одигитрии Смоленской был торжественно перенесен летом 1525 года, торжественное шествие возглавили сам Василий III и митрополит Даниил. В память этого события был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь, традиция которого сохранялась на протяжении четырех столетий.