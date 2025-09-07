Губернатор Мурманской области заявил, что не собирается покидать пост главы региона и переезжать

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что не собирается покидать пост главы региона и переезжать в Москву, отвечая в ходе прямой линии на вопрос местной жительницы о подобных слухах.

7 сентября Чибис провел прямую линию с жителями Мурманской области. В ходе традиционных вопросов, которые касались ЖКХ, газификации, образования, здравоохранения одна из зрительниц задала вопрос о слухах о возможной отставке губернатора и его переезде в Москву на новую работу.

"Слухи слухами, а работа работой. Такой вопрос неожиданный. Мне супруга рассказывает, что еще в августе говорили, что и документы на [сына] Вову из школы забрали, и дом [в Мурманской области] мы продаем. Ребенок учится в школе [в Мурманске], дом мы не продаем. Будем работать вместе с вами, потому что планов и тех задач, которые перед нами стоят, - огромное множество, невзирая на слухи. А слухи [такие есть] каждый год. Не дождетесь!", - сказал Чибис в прямом эфире.