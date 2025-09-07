Площадки фестиваля располагаются на пешеходной зоне улицы Первомайской

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль флористов, кофеен и кондитеров "Цвети, родной Черкесск" прошел в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии (КЧР) и 200-летия ее столицы, передает корреспондент ТАСС.

Он стал первым в своем роде в республике, отметили организаторы.

"Отличное мероприятие: красивые цветы, кофе на любой вкус и вкусные кондитерские изделия. Все это украсило праздник, добавив ему теплоту и красок", - поделилась с ТАСС своими впечатлениями жительница Черкесска Ирина Умарова.

Площадки фестиваля располагаются на пешеходной зоне улицы Первомайской. Здесь же прошел первый фестиваль региональных танцевальных школ и студий, объединивший юных танцоров Карачаево-Черкесии.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проводится 6-7 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.