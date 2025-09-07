Общественная организация помогает воплотить важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, отметил президент

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации "Союз армян России".

"Во многом благодаря усилиям вашей организации реализуются содержательные культурные, образовательные, просветительские проекты, воплощаются в жизнь важные инициативы в сфере молодежной политики, патриотического воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что за прошедшие годы Союз армян России (САР) объединил армянские общины по всей стране. По словам Путина, многогранная и востребованная деятельность и плодотворный диалог с органами государственной власти значительно укрепили авторитет организации.

Путин также отметил последовательную работу САР, направленную на гармонизацию межнациональных отношений и интеграцию армянской диаспоры в российское общество. Также глава государства обратил внимание на поддержку, которую САР оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и близким.

"Уверен, что нынешние торжественные мероприятия пройдут на достойном уровне, дадут старт новым перспективным идеям и замыслам. Желаю вам успехов", - заключил президент.

Торжественный вечер, приуроченный к 25-летию Союза армян России, и церемония вручения Международной премии "Согласие" пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 7 сентября.