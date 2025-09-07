Соглашения были подписаны с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Челябинское отделение "Молодой Гвардии "Единой России" (МГЕР) подписало соглашения о сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями региона в рамках Всероссийского форума молодых металлургов. Как рассказали ТАСС в МГЕР, документы предполагают реализацию совместных программ по молодежной политике, патриотическому воспитанию и поддержке профессионального развития.

Всероссийский форум молодых металлургов, организованный МГЕР, прошел с 5 по 7 сентября в Челябинске. Мероприятие объединило более 200 перспективных специалистов из 14 регионов страны, представляющих 23 ведущих предприятия отрасли. "Центральным событием форума стало подписание соглашений о сотрудничестве между челябинским региональным отделением МГЕР и крупнейшими промышленными предприятиями области", - сообщили в МГЕР.

Подписанные соглашения предполагают реализацию совместных программ по развитию молодежной политики, а также проведение мероприятий и инициатив, направленных на патриотическое воспитание, поддержку волонтерской деятельности и раскрытие профессионального потенциала молодежи.

Как уточнили в движении, соглашения были подписаны с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод".

На протяжении трех дней форума работали интерактивные площадки, где участники могли посетить мастер-классы, принять участие в дискуссиях и пленарных заседаниях с ведущими экспертами металлургической отрасли. В центре внимания были ключевые вопросы поддержки рабочей молодежи, преемственности трудовых династий и стратегические перспективы развития металлургической промышленности России.

Особое место в программе заняли выездные мероприятия: участники посетили ключевые промышленные площадки региона, ознакомились с образовательными возможностями Южно-Уральского государственного университета и погрузились в культурное наследие в Государственном историческом музее Южного Урала.