Губернатор региона выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида посетить регион для личной беседы после скандала вокруг концерта артиста в "Лужниках" и последующей критики со стороны главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Об этом он заявил на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

"Егор, доброе утро. <...> Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны - девушки. Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", - сказал Федорищев.

Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту. Судя по комментариям, которые Федорищев опубликовал в телеграм-канале, его поддержали. В частности, один из читателей предложил купить Криду билет на свои средства.

Согласно данным с сайта артиста, в октябре у него запланирован концерт в Самаре.

Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Крида в "Лужниках". Поводом для критики стали танцевальные номера с участием девушек на пилоне, а также эпизод, в котором певец поцеловался с танцовщицей.

Крид опубликовал в своем Telegram-канале ответ на критику, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещал исправить и доработать номер. Кроме того, певец назвал поведение Мизулиной "совращением несовершеннолетних и обесцениванием семейных ценностей".

По теме также высказался народный артист России Филипп Киркоров. Он назвал откровенные номера концерта Крида частью шоу и образа. Артист отметил, что Крид, будучи "серьезным, грамотным человеком со вкусом", создавал шоу по своему видению. Киркоров отметил, что в ряде песен были такие образы и эпизоды, которые дополняли смысл той или иной песни. И все это было сделано "в меру и со вкусом".

Концерт артиста прошел в "Лужниках" 30 августа.