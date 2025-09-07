Жители используют "Тройку" и банковские карты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 70% пассажиров Луганской Народной Республики оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным ведомства, еще в начале года доля безналичных оплат в регионе не превышала 3%. Сегодня ежедневно жители республики совершают около 40 тыс. поездок с помощью карт "Тройка" и банковских карт.

"Сегодня более 400 транспортных средств - в Луганске, Краснодоне, Ровеньках, Свердловске, Перевальске и Алчевске - оборудовали валидаторами приема безналичных платежей. Местные жители могут оплачивать проезд картой "Тройка" и банковскими картами", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В департаменте добавили, что московская билетная система действует в ЛНР с 2022 года.