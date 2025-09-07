Серьезных подтоплений на территории курорта не зафиксировали

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Работа городской инфраструктуры Сочи не нарушена после прошедших залповых ливней, серьезных подтоплений на территории курорта не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"На данный момент никаких серьезных подтоплений не зафиксировано. Городская инфраструктура функционирует штатно. Датчики на реках не фиксируют критических отметок, река Ира в Дагомысе не выходила из берегов", - отметили в пресс-службе.

В администрации подчеркнули, что видео и фото подтоплений, появляющиеся в интернете, были сняты в другие даты и не отражают реальную ситуацию.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи и на федеральной территории Сириус с 7 по 9 сентября в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Синоптики ожидают формирование смерчей над морем, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.