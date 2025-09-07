Глава республики Рашид Темрезов назвал награду заслуженным признанием огромной работы по патриотическому воспитанию и поддержке ветеранов

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени председателя общественной организации ветеранов Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (КЧР) Назбия Урусова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В День Карачаево-Черкесской Республики и 200-летия Черкесска в обновленном Дворце культуры города отметил государственными наградами достижения наших земляков, чья целеустремленность и профессионализм стали фундаментом для процветания и развития нашего региона. С особым чувством гордости вручил высокие государственные награды: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Урусову Назбию Магометовичу, председателю Зеленчукской районной организации ветеранов. Эта награда, присужденная указом президента России Владимира Владимировича Путина - заслуженное признание его огромной работы по патриотическому воспитанию и поддержке ветеранов", - написал Темрезов.

По его словам, также в ходе церемонии ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" были вручены сенатору РФ Крыму Казанокову и депутату Госдумы Михаилу Старшинову.

"Также почетные звания заслуженных работников присвоены ряду наших земляков, которые многие годы добросовестно трудятся на благо малой родины. Уверен, что общими усилиями мы сможем сделать для родной Карачаево-Черкесии и России еще очень многое", - добавил глава региона.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проводится 6-7 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.