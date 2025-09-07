К охране правопорядка привлекли более 1,2 тыс. сотрудников

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие дивизии Центрального округа войск национальной гвардии обеспечили безопасность во время общегородского крестного хода в столице в день празднования Собора Московских святых, сообщает пресс-служба ведомства.

"К охране правопорядка было привлечено более 1,2 тыс. сотрудников главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих дивизии Центрального округа войск национальной гвардии. Они заблаговременно обследовали территорию проведения мероприятия и сопровождали участников шествия по всему маршруту", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии.

В Росгвардии отметили, что для координации действий правоохранителей был создан оперативный штаб под руководством заместителя директора ведомства генерал-полковника полиции Василия Сонина.

Общемосковский крестный ход возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В шествии приняли участие заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев, военнослужащие и сотрудники ведомства с семьями. Более 40 тыс. верующих прошли около 6 км от храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.